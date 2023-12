Vision Values Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Vision Values Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 HKD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (0.033 HKD) um -52,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 HKD zeigt eine Abweichung von -17,5 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Vision Values Aktie derzeit überkauft, mit einem Wert von 81,82 für den 7-Tage-Zeitraum. Daher wird auch dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit die Einstufung "Neutral" erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein vergleichsweise hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 107,8 auf, was 143 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt. Aufgrund dieses hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf fundamentalen Basis ein "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vision Values. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen beobachtet wurden.

Insgesamt ergibt sich somit für die Vision Values Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

