Vision Values Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Vision Values hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie 52,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der IT-Dienstleistungen beträgt -17,48 Prozent, und Vision Values liegt aktuell 56,05 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In puncto Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vision Values aktuell 107,8, was 154 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vision Values derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,05 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,03 HKD um -40 Prozent darüber liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,35 in der Branche der IT-Dienstleistungen liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Vision Values-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.