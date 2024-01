UBI Soft Entertainment Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Oxus Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Ubisoft Entertainment-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 22,3 EUR sich um -16,57 Prozent vom GD200 (26,73 EUR) entfernt befindet. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine schlechte Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 26,1 EUR. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs bei -14,56 Prozent liegt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ubisoft Entertainment-Aktie liegt bei 67,09, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 74 und deutet auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Stimmung in den sozialen Medien und in der Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ubisoft Entertainment eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in Bezug auf die Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung als üblich erfährt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Ubisoft Entertainment-Aktie gemäß der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz ein "Schlecht"-Rating.