Vision Marine Technologies Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Vision Marine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 3,3 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,18 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -64,24 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was dazu führt, dass die Aktie auch in diesen Bereichen ein "Schlecht"-Rating erhält.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Vision Marine von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 4,5 USD, was einer Erwartung von 281,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Vision Marine-Aktie beträgt 69,57, was auf neutralen Status hindeutet. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als neutral eingestuft, da der Wert 65 beträgt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend besser wurde. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm zu, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Vision Marine-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.