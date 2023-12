Vision Marine Technologies Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Vision Marine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,2 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 1,13 USD, was einem Unterschied von -64,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,67 USD liegt mit einem Schlusskurs von 1,13 USD (-32,34 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vision Marine-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung haben sich erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Gesamtbewertung für Vision Marine fällt somit positiv aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Vision Marine-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, basierend auf den Werten RSI7 (69,23) und RSI25 (66,82). Die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen führen zu dieser neutralen Einstufung.

Analysten haben der Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine "Gut"-Einstufung gegeben, ohne Schlecht-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 298,23 Prozent bedeutet. Somit wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Vision Marine-Aktie, wobei die charttechnische Bewertung negativ ausfällt, während die weichen Faktoren und die Analystenbewertung positiver sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.