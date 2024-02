Vision Marine Technologies Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Vision Marine-Aktie wird von Experten anhand verschiedener Kriterien bewertet. Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 2,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,823 USD lag, was einem Unterschied von -69,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,96 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-14,27 Prozent). Daher wurde die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergab jedoch ein positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Zudem wurde das Unternehmen in Diskussionen vermehrt beachtet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde ermittelt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führten zu diesem Ergebnis.

Die Anleger-Stimmung bei Vision Marine wurde ebenfalls positiv bewertet, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Schlecht", "Gut" und "Neutral" Bewertungen für die Vision Marine-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.