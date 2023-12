Vision Marine Technologies Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Vision Marine Aktie wurde von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich die folgenden Bewertungen: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Vision Marine aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,5 USD, was einer Erwartung von 275 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,2 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben die Analysten daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung der Anleger ebenfalls überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Vision Marine. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie ebenfalls als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vision Marine-Aktie beträgt aktuell 46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Vision Marine daher ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Vision Marine ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analyse der Sentiments und des Buzz im Internet.