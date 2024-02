Vision Marine Technologies Aktie: Immer langsam!

Die Vision Marine-Aktie wird derzeit charttechnisch unter die Lupe genommen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,823 USD liegt, was einem Unterschied von -69,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,96 USD über dem letzten Schlusskurs (Unterschied -14,27 Prozent). Daher wird die Vision Marine-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Vision Marine ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat. Ebenso wurde das Unternehmen vermehrt diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Daher erhält die Vision Marine-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vision Marine-Aktie liegt bei 44, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,83), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vision Marine.