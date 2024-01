Vision Marine Technologies Aktie: Aus und vorbei!

Die Vision Marine-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Vision Marine aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 4,5 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 312,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Vision Marine eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Vision Marine in den letzten Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Somit wird Vision Marine insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vision Marine-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,18 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1,09 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -65,72 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,62 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-32,72 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Vision Marine-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vision Marine-Aktie überkauft ist, basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI25 liegt hingegen bei 68,93, was darauf hindeutet, dass Vision Marine weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.