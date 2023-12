Vision Lithium Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse wird sowohl auf einer 7- als auch auf einer 25-Tage-Basis für Vision Lithium durchgeführt. Der RSI7 für Vision Lithium liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend erhält es eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls an, dass Vision Lithium weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Vision Lithium in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -52,17 Prozent erzielt hat, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -11,18 Prozent, wobei Vision Lithium um 40,99 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält Vision Lithium eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz bezüglich Vision Lithium haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.