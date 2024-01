Vision International Holdings Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Vision-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von harten und weichen Faktoren. Die Bewertung basiert auf der Beobachtung der Kommunikation in sozialen Medien, die neutral ausfiel, sowie der Diskussionsintensität, die eine durchschnittliche Aktivität zeigte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führte.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine schlechte Bewertung hin, basierend auf einem RSI von 86,36 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung mit einem RSI25-Wert von 53,38, was zu einem Gesamtrating als schlecht führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von 17,44 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vision-Aktie somit ein neutrales Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.