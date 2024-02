AxoGen Aktie: Ist es das gewesen?

Die Aktienanalyse für das Unternehmen Axogen ergibt ein überwiegend positives Bild. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen Rating für das Wertpapier führt. Die aktuellen Kursziele deuten auf eine mögliche Steigerung um 36,79 Prozent hin, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negatives Bild, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Axogen derzeit bei 0 liegt. Dies führt zu einer deutlichen Abweichung von -91,45 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und wird daher von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt hingegen eine positive Entwicklung, da sowohl der langfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt einen Anstieg des Aktienkurses im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs anzeigen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich zeigt sich Axogen im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" mit einer Rendite von -3,03 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die mittlere Rendite bei 2,86 Prozent, was Axogen mit 5,89 Prozent deutlich unterbietet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.