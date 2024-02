Vision Hydrogen-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vision Energy-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 38,26, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Vision Energy.

Die Analyse der Stimmung rund um die Vision Energy-Aktie auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen über Vision Energy diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Vision Energy-Aktie bei 2,28 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,05 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -97,81 Prozent in Bezug auf den GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,06 USD eine negative Bewertung von -16,67 Prozent. Daraus ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vision Energy gab. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Vision Energy-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der RSI-Bewertung, der Stimmungsanalyse und der technischen Analyse.