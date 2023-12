Vision Hydrogen Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rubis":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI von Vision Energy liegt bei 9,09 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 41,56 und wird als neutral bewertet. Insgesamt wird die Vision Energy daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Vision Energy von 0,12 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 95,24 Prozent vom GD200 (2,52 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,13 USD, was zu einem Abstand von -7,69 Prozent führt. Zusammenfassend wird der Kurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vision Energy haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. An insgesamt einem Tag war die Stimmung neutral. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.