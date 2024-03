Vision Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als ein prominenter Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der Kurs als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI der Vision -Tokyo Japan liegt bei 38,89 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 35,9 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Vision -Tokyo Japan auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 liegt bei 1424,97 JPY, während der Aktienkurs bei 1192 JPY liegt, was einer Abweichung von -16,35 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 1166,48 JPY weist eine Abweichung von +2,19 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Vision -Tokyo Japan haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion zeigen signifikante Unterschiede, weshalb auch hier eine Bewertung von "Neutral" erfolgt.

Auch das Anleger-Sentiment deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.