Vision Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien und setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Vision -Tokyo Japan-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 78, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 66,07, was auf Neutralität hindeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Analysten haben auch die Stimmung rund um die Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer neutrale Themen diskutierten. Daraus resultiert die Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dadurch erhält die Aktie auch in diesem Bereich die Note "Neutral".

Die technische Analyse offenbart, dass der Schlusskurs der Vision -Tokyo Japan-Aktie der letzten 200 Handelstage um -29,1 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-10,1 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.