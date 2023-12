Vision Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Stimmungs- und Buzz-Rating für Vision -Tokio Japan hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionsbeiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vision -Tokio Japan somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hatten eher neutralen Charakter. Daher wird die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vision -Tokio Japan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1572,91 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1176 JPY liegt somit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis eine Überverkauft-Situation für Vision -Tokio Japan, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da hier weder Überkauft- noch Überverkauft-Situationen vorliegen.

Insgesamt wird Vision -Tokio Japan aufgrund dieser Analyse mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung und einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen. Der Relative Strength Index ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung für die aktuelle Situation der Aktie.