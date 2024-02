Visible Gold Mines Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Visible Gold Mines-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,13 CAD gehabt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,1 CAD weicht um -23,08 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,13 CAD, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um -23,08 Prozent ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Visible Gold Mines liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Stimmung und Buzz in den sozialen Medien hat sich die Lage für Visible Gold Mines in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie wird daher auch hier neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen wurde hauptsächlich positiv diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Visible Gold Mines gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Zusammenfassung erhält die Visible Gold Mines-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf den RSI und die Stimmung der Anleger eine "Neutral"-Einschätzung.