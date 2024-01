Visible Gold Mines Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI von Visible Gold Mines für die letzten 7 Tage beträgt 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 38,46 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat Visible Gold Mines eine Rendite von 30,77 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche erreichte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 41,52 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -10,75 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Visible Gold Mines in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Visible Gold Mines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 CAD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,16 CAD, was einem Unterschied von +14,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,15 CAD über dem letzten Schlusskurs von 0,16 CAD, was einem Unterschied von +6,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau mit einer Dividende von 3,57 Prozent, hat Visible Gold Mines eine Dividende von 0 Prozent. Dieser Unterschied von 3,57 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Die verschiedenen Bewertungen zeigen, dass die Visible Gold Mines-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Ratings erhält, was eine vielschichtige Beurteilung der Aktie ermöglicht.