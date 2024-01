Visible Gold Mines Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Om Holdings":

Visible Gold Mines hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Der Relative Strength Index (RSI) für Visible Gold Mines zeigt eine Ausprägung von 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. In den letzten 12 Monaten erzielte Visible Gold Mines eine Performance von 30,77 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,16 Prozent für Visible Gold Mines im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.