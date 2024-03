Vishay Precision Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Vishay Precision verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,8 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche durchschnittlich um -1,66 Prozent, was einer Underperformance von -26,14 Prozent für Vishay Precision entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,45 Prozent, wobei Vishay Precision 30,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating für Vishay Precision.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Vishay Precision derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Vishay Precision von Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Vishay Precision bei 33,7 USD, während die aktuelle Aktie einen Kurs von 35,14 USD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +4,27 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 32,86 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +6,94 Prozent als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vishay Precision mit einem Wert von 13,12 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 78,58. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.