Vishay Precision Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Vishay Precision-Aktie zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 35,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,38 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,88 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 31,38 USD liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch Analysten bewerten die Aktie als "Gut" und erwarten ein Kursziel von 54 USD, was einer Erwartung von 72,08 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich hat die Vishay Precision-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche und von 26,54 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor.

Insgesamt führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.