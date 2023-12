Vishay Precision Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Aktie von Vishay Precision wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 54 USD, was einer Erwartung von 71,7 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Vishay Precision im letzten Jahr eine Rendite von -27,45 Prozent erzielt, was 34,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 23,37 Prozent, wobei Vishay Precision aktuell 50,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Vishay Precision beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11651,49 %. Somit wird auch die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Vishay Precision. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie von Vishay Precision daher als angemessen bewertet und als "Gut" eingestuft.