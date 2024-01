Vishay Precision Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Vishay Precision können über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert werden. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Vishay Precision in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Vishay Precision in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 25,2 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite 35,85 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie von Vishay Precision einen Wert von 89,42 für den RSI7 und von 49,36 für den RSI25. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vishay Precision liegt mit einem Wert von 11,65 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.