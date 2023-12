Vishay Precision Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Vishay Precision liegt bei 29,23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Vishay Precision im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,45 Prozent erzielt, was 27,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -4,28 Prozent, und Vishay Precision liegt aktuell 23,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vishay Precision-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 35,39 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 32,26 USD liegt, was einer Differenz von -8,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie damit als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (30,83 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vishay Precision-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Vishay Precision liegt bei 54 USD, was einer Entwicklung um 67,39 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Vishay Precision vor.