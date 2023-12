Vishay Intertechnology löst Jubelsturm aus!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Vishay Intertechnology eine Rendite von 2,75 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,96 Prozent, wobei Vishay Intertechnology mit 7,71 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Vishay Intertechnology-Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 24,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,18 USD liegt, was einer Abweichung von -1,55 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,93 USD, wobei der letzte Schlusskurs mit +5,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war. Insgesamt überwiegt ein positives Anleger-Sentiment, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Vishay Intertechnology beträgt derzeit 1,76 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11598,76 Prozent. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.