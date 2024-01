Vishay Intertechnology Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Bewertung von Aktienkursen durch Analysten erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. In Bezug auf Vishay Intertechnology haben unsere Analysten die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde negativ war. Zusätzlich wurden in den sozialen Medien in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Vishay Intertechnology diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Dividendenpolitik des Unternehmens erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -11544,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine weitere "Schlecht"-Einstufung, da die 200-Tage-Linie (GD200) der Vishay Intertechnology aktuell bei 24,71 USD liegt, während der Aktienkurs bei 22,48 USD liegt, was einem Abstand von -9,02 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 22,94 USD, was einer Differenz von -2,01 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal für die Vishay Intertechnology-Aktie entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vishay Intertechnology-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 100 liegt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist hingegen auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit erneut eine "Schlecht"-Bewertung für die Vishay Intertechnology-Aktie.