Vishay Intertechnology Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Kurs der Aktie Vishay Intertechnology steht am 07.11.2022, 20:06 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 21.31 USD. Der Titel wird der Branche "Elektronische Komponenten" zugerechnet.

Die Aussichten für Vishay Intertechnology haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Vishay Intertechnology-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,42 USD. Der letzte Schlusskurs (21,06 USD) weicht somit +8,44 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (19,31 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,06 Prozent Abweichung). Die Vishay Intertechnology-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Vishay Intertechnology-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,12 Prozent liegt Vishay Intertechnology 13,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 16,02. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Vishay Intertechnology ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,83 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 80,72 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.