Vishay Intertechnology Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Vishay Intertechnology liegt bei 80,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,91 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Vishay Intertechnology von 22,39 USD eine Entfernung von -9,43 Prozent vom GD200 (24,72 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 22,93 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,35 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Vishay Intertechnology-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Vishay Intertechnology besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Vishay Intertechnology insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 8,72 und liegt damit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 45. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.