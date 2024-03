Vishay Intertechnology Aktie: Was macht der Markt?

Die Vishay Intertechnology weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,78 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11147,5 %. Dies bedeutet eine Differenz von 11145,73 Prozentpunkten und führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Vishay Intertechnology. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Vishay Intertechnology hat einen Wert von 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (45,71) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vishay Intertechnology.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Vishay Intertechnology mit 2,16 Prozent mehr als 490 Prozent darunter. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten auf 1,73 Prozent, wobei Vishay Intertechnology mit 0,43 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.