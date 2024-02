Vishay Intertechnology Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vishay Intertechnology mit 8 bewertet, was darauf hinweist, dass die Börse 8,65 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 81 Prozent. Dies führt dazu, dass der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Vishay Intertechnology in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Vishay Intertechnology beträgt 1,78 Prozent und liegt damit 11296,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.