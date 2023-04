Vishay Intertechnology Aktie: Kursentwicklung gibt Anlass zur Sorge!

Als treue Leser wissen Sie sicherlich, dass einige Indikatoren Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren anzeigen können. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator und wir werden hier den 50- und 200-tägigen Durchschnitt betrachten. In Bezug auf Vishay Intertechnology beträgt der längerfristige Durchschnitt (basierend auf den letzten 200 Handelstagen) aktuell 20,71 US-Dollar – ein signifikanter Unterschied zum letzten Schlusskurs von 19,80 US-Dollar (-4,39 Prozent Abweichung). Es wird daher eine ungünstige Bewertung gegeben.

Ein kurzer Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls einen ähnlichen Trend: Der letzte Schlusskurs (19,80 USD) liegt nahe am gleitenden Durchschnitt (-9.67% Abweichung), was auch zu einer negativen Bewertung für die Aktie führt.

Obwohl diese Ergebnisse vielleicht nicht...