Vishay Intertechnology Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Vishay Intertechnology war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien gab es sechs positive und fünf negative Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Vishay Intertechnology daher neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen im Vergleich zur Branche für elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 1,76 % auf, was 11544,72 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 11546,48 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vishay Intertechnology-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 24,65 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,2 USD liegt, was einer Abweichung von -1,83 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 22,93 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vishay Intertechnology bei 9, was im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 46,29 als unterbewertet angesehen wird. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.