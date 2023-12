Vishay Intertechnology Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Vishay Intertechnology verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,75 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche durchschnittlich um -5,15 Prozent, was bedeutet, dass Vishay Intertechnology eine Outperformance von +7,9 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,68 Prozent im letzten Jahr, wobei Vishay Intertechnology 4,42 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vishay Intertechnology eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Vishay Intertechnology daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vishay Intertechnology bei 8,65, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,19 liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Hinsichtlich der Dividende weist Vishay Intertechnology eine Dividendenrendite von 1,76 % auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11651,49 %) ist dies jedoch niedriger einzustufen, da die Differenz 11649,73 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich aktuell eine Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.