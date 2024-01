Viscount Mining Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Viscount Mining wird derzeit mit einem Kurs von 0,245 CAD gehandelt, was einer Abweichung von -5,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Viscount Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,81 Prozent erzielt, was 14,39 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,42 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,42 Prozent, was bedeutet, dass die Viscount Mining derzeit 14,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Viscount Mining beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,57) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Viscount Mining-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Viscount Mining im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Viscount Mining, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".