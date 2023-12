Viscount Mining Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Viscount Mining-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,25 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,255 CAD liegt, was eine Abweichung von +2 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,24 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt 6,25 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Viscount Mining liegt bei 69,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Viscount Mining in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,64 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,47 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -13,16 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Viscount Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,67 %) keine Dividende ausschüttet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.