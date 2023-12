Viscom Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Viscom: Analysten geben "Neutral"-Bewertung für Dividende

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Viscom aktuell 4, was eine positive Differenz von +0,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Unsere Analysten haben deshalb heute eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Viscom vergeben.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Viscom als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,28 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 51,71 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Viscom mit einer Rendite von -9,61 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,88 Prozent. Auch hier liegt Viscom mit 2,73 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir die Aktie von Viscom auf die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Viscom blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von Viscom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".