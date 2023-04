Viscom Aktie: Analyse der aktuellen Entwicklungen

Die Bewertung von Viscom-Aktien gemessen durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) scheint momentan eher auf der überbewerteten Seite zu liegen. Das aktuelle KGV beträgt 33,7 und liegt somit 12,43 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment Scientific & Technical Instruments – dieser beläuft sich auf 29,51.

Jedoch bietet das Unternehmen sichtbares Potenzial für weiteres Wachstum. Viscom ist ein branchenführender Lieferant von automatisierten optischen Inspektionssystemen in Europa und Nordamerika und verzeichnete in den letzten Jahren ein starkes Umsatzwachstum. Besonders in Asien gibt es eine wachsende Nachfrage nach Inspektionslösungen von Viscom.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine starke Finanzposition mit einer soliden Bilanz. Das Management weißt darauf hin, dass Viscom auch während schwieriger Zeiten robust...