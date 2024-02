Viscofan Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Viscofan-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da der 7-Tage-RSI einen Wert von 45 hat und der 25-Tage-RSI bei 48,72 liegt. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Viscofan gesprochen wurde. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Viscofan bei 58,13 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 53,8 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 54,04 EUR, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Viscofan. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.