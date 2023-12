Viscofan Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Viscofan zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Viscofan diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für Viscofan eine "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Viscofan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 60,42 EUR. Der letzte Schlusskurs (53,6 EUR) weicht somit um -11,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Viscofan-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.