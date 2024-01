Viscofan Aktie: Es gibt was neues!

Die Viscofan-Aktie wird derzeit durch eine technische Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs von 53,4 EUR liegt 10,39 Prozent unter dem GD200 (59,59 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 55,09 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand zum aktuellen Aktienkurs -3,07 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Viscofan-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Viscofan-Aktie beträgt 38, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage steht bei 66,67, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Viscofan-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderungen in Bezug auf Viscofan, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Viscofan. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung für die Viscofan-Aktie.