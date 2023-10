Visa: Das wahre Kursziel bei 263,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,60% hingelegt und konnte somit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,76% erzielen. Trotz dieser neutralen Trendentwicklung sind Analysten der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial derzeit nicht korrekt bewertet wird.

• Am 02.10.2023 stieg die Visa-Aktie um +0,60%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 263,40 EUR

• Von insgesamt 37 Analysten empfehlen 32 die Aktie zum Kauf

Das durchschnittliche Kursziel für Visa beträgt aktuell 263,40 EUR – eine Steigerung von +20,30%, falls dieses Ziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch sprechen sich insgesamt 86,49% aller befragten Bankanalysten positiv bezüglich einer Investition in die Visa-Aktie aus. So...