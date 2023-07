Visa: Das wahre Kursziel - 219,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa ist derzeit unterbewertet. Nach Ansicht von Bankanalysten sollte das wahre Kursziel bei 219,99 EUR liegen.

• Visa: Am 26.07.2023 mit -0,81%

• Das Kursziel von Visa liegt bei 219,99 EUR

• Guru-Rating von Visa bleibt das selbe mit 4,37

Visa verzeichnete gestern eine negative Entwicklung am Finanzmarkt (-0,81%). Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen einen Rückgang um -1,20%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

22 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und weitere zehn Experten bewerten sie als “Kauf”. Ein Großteil der restlichen Analysten gibt ein “Halten”-Rating ab (5), während nur einer empfiehlt zu verkaufen. Insgesamt sind somit +84,21% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,37.

Aktuell liegt das...