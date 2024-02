Visa und Fibank stellen exklusive Karten zum Thema Olympische und Paralympische Spiele Paris 2024 vor

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -Visa und Fibank schließen sich in Bulgarien für die zweiten Olympischen Spiele in Folge zusammen, um exklusive Debit- und Kreditkarten mit einem Design herauszubringen, das den kommenden Olympischen und Paralympischen Spielen Paris 2024 gewidmet ist. Die unverwechselbaren Karten, die im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen und Werbekampagnen in der ersten Jahreshälfte vorgestellt werden sollen, bieten den Kunden der Fibank die Möglichkeit, einzigartige Vorteile zu genießen. Neben dem eleganten Design und der Funktionalität können die Inhaber der Visa Credit Gold Karte an einer speziellen Verlosung mit Preisen teilnehmen, die ausschließlich im Zusammenhang mit den Olympischen und Paralympischen Spielen vergeben werden, was das sportliche Großereignis noch spannender macht.Visa, weltweiter Zahlungstechnologiepartner der Olympischen und Paralympischen Spiele, und Fibank, offizieller Partner des bulgarischen Olympischen Komitees, kündigten eine Partnerschaft an, um einzigartige Debit- und Kreditkarten mit dem offiziellen Design der kommenden Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 zu entwickeln.„Die Partnerschaft zwischen Visa und Fibank ist ein weiterer Schritt in unserem Engagement für Innovation und Wandel in der Welt der Finanztechnologie. Gemeinsam mit Fibank bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, nicht nur die Bequemlichkeit des Zahlungsverkehrs, sondern auch ein Symbol ihrer Verbundenheit mit einem der prestigeträchtigsten Sportereignisse - den Olympischen und Paralympischen Spielen - mit sich zu führen. Unsere Partnerschaft spiegelt unser ständiges Engagement für Innovationen und unser Bestreben wider, unseren Nutzern außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten", so Krasimira Raycheva, Landesmanagerin, Visa, Bulgarien.„Als Ergebnis unserer langfristigen Partnerschaft mit Visa Bulgarien haben wir gemeinsam beschlossen, unseren Kunden eine neue Generation von Debit- und Kreditkarten zu präsentieren. Diese Karten zeichnen sich nicht nur durch ihr spezielles Design aus, das den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris gewidmet ist, sondern senden auch eine klare Botschaft unserer Unterstützung für die bulgarischen Athleten, Olympioniken und Paralympioniken. Wir möchten die Werte und den Geist hervorheben, den die Olympischen und Paralympischen Spiele in sich tragen - die Förderung von Toleranz und gegenseitigem Verständnis zwischen den Nationen. Mit dem neuen und stilvollen Design der von der Fibank angebotenen Visa-Karten werden alle unsere Kunden die Möglichkeit haben, ein Stück der Emotionen der Olympischen und Paralympischen Spiele mit sich zu tragen, was sie daran erinnern wird, dass es noch viel mehr Dinge gibt, die uns vereinen", sagte Nikola Bakalov, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der Fibank.Das Design der Kredit- und Debitkarten wird folgende Merkmale aufweisen:- Debitkarte - Die Verkörperung eines der emblematischsten Symbole von Paris und Frankreich - der Eiffelturm, der sich stolz über die Stadt der Lichter erhebt.- Kreditkarte (Gold) - Darstellung des majestätischen Triumphbogens, dem Symbol für Sieg und Triumph.Informationen zu Visa Inc. Visa ist einer der Weltmarktführer im digitalen Zahlungsverkehr und ermöglicht jedes Jahr mehr als 215 Milliarden Zahlungstransaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Ziel ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften gedeihen können. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, alle Menschen überall voranbringen, und sehen den Zugang als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs an. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2332102/Fibank.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/visa-und-fibank-stellen-exklusive-karten-zum-thema-olympische-und-paralympische-spiele-paris-2024-vor-302051958.htmlPressekontakt:Ivailo Alexandrov,Fibank (First Investment Bank),pr@fibank.bg,+359 2 800 2753Original-Content von: Fibank (First Investment Bank), übermittelt durch news aktuell