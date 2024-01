Visa meldet mehr Erlöse, aber Wachstum bleibt hinter Erwartungen zurück

Visa im Aufschwung: US-Kreditkartenriese profitiert von anhaltend hoher Konsum- und Reiselust der Kunden.

Visa, der US-Kreditkartenanbieter, bleibt weiterhin im Aufschwung und profitiert von der Konsum- und Reisefreude seiner zahlreichen Kunden.

Wie der Konzern am Donnerstag in San Francisco bekanntgab, stieg der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar (entspricht ca. 7,9 Mrd. Euro). Zudem verzeichnete Visa unter dem Strich einen Gewinn von 4,9 Milliarden Dollar - ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ein möglicher Grund für den gestiegenen Gewinn könnte die leicht verlangsamte Wachstumsrate sein, da der Umsatz in diesem Quartal stagnierte. Jedoch waren die Visa-Aktien in den letzten Jahren eine der Top-Performer im Dow Jones 30 Industrial, dem international bekanntesten Aktienindex. Erst am Dienstag erreichte der Aktienkurs mit knapp 273 Dollar den höchsten Stand in der Geschichte des Unternehmens.

In den letzten fünf Jahren hat sich die Marktkapitalisierung von Visa fast verdoppelt und beträgt jetzt stolze 560 Milliarden Dollar - was Visa zum derzeit wertvollsten Finanzkonzern weltweit macht.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen reagierten die Anleger zunächst zurückhaltend. Die Visa-Aktie verzeichnete vorbörslich an der NYSE einen Abwärtstrend von 3,01 Prozent auf 264,41 US-Dollar. Andererseits bestätigt diese Entwicklung auch die Erwartungen der Analysten, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ein Plus von neun bzw. 17 Prozent prognostiziert hatten.

Visa bleibt jedoch optimistisch für das laufende Geschäftsjahr und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen stärkt weiterhin seine Marktposition und profitiert von den steigenden Ausgaben der Verbraucher und der zunehmenden Reiseaktivitäten. Visa hat sich als zuverlässiger Partner für Konsumenten und Händler etabliert und ist bestrebt, seinen Kunden weiterhin innovative und sichere Zahlungsmöglichkeiten zu bieten.

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, dass Visa sich weiterhin an der Spitze behauptet. American Express und MasterCard konnten zwar auch solide Gewinne verzeichnen, jedoch lag ihr Umsatzwachstum in diesem Quartal unter dem von Visa. Dies untermauert die starke Marktposition von Visa und bekräftigt sein Engagement für eine kontinuierliche und nachhaltige Steigerung des Unternehmenserfolges.

Trotz des vorläufigen Abwärtstrends der Visa-Aktie, ist das Unternehmen auf einem vielversprechenden Kurs für die Zukunft und bleibt für Anleger weiterhin ein attraktives Investment. Mit seinen soliden Finanzergebnissen und seiner starken Marktposition setzt Visa seine Erfolgsstory fort und bleibt ein Vorreiter in der Welt der Finanzdienstleistungen.

