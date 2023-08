Visa: Potenzial für eine +17,03%-Kurssteigerung auf 254,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Nach Meinung von Analysten ist die Visa-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich durchschnittlich auf 254,96 EUR mit einem Kurspotenzial in Höhe von +17,03%. Der gestrige Handelstag brachte jedoch einen leichten Rückgang von -0,07% mit sich und in den letzten fünf Handelstagen betrug der Verlust -2,34%. Die Ergebnisse haben zu einer pessimistischen Stimmung am Markt geführt.

• Visa verlor am 18.08.2023 um -0,07%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 254,96 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.37

22 Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn Experten sehen sie ebenfalls positiv und setzen das Rating “Kauf”. Lediglich ein Experte rät zum sofortigen Verkauf der Aktien. Fünf weitere Analysten markieren eine neutrale Haltung zur Bewertung.

Die positive Einschätzung wird...