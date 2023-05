Visa: Potenzial für Kursanstieg von 15,37% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Visa-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 244,25 EUR, was einem potenziellen Anstieg von +15,37% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Visa legte am 12.05.2023 um +0,05% zu

• Das aktuelle Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,41

Am gestrigen Tag stieg die Visa-Aktie um +0,05%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen Rückgang um -0,47%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hinweist.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig: Das Kurspotenzial ist hoch. Von insgesamt 21 Analysen wurde die Aktie als “starker Kauf” bewertet. Acht weitere Experten empfehlen ebenfalls zum Kauf und vier halten sie zumindest “neutral”. Nur ein Experte sieht den Verkauf als angebracht an.

Das positive Bild wird durch das bestehende Guru-Rating...