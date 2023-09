Visa: Kursziel von 259,56 EUR liegt in Reichweite

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Visa ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 259,56 EUR – eine Steigerung von +12,60% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Visa verzeichnete am 11.09.2023 einen Rückgang um -0,03%

• Bisherige wöchentliche Gesamtrendite beläuft sich auf +0,77%

• Visa hat ein Guru-Rating von 4,46

Am letzten Handelstag fiel der Wert der Visa-Aktie um -0,03%. Die kumulative Rendite für die vergangene Woche liegt bei +0,77%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Das aktuelle Kursziel für Visa wird im Durchschnitt von Bankanalysten mit 259,56 EUR angegeben. Wenn diese Vorhersage eintrifft, bietet das Unternehmen den Anlegern ein Potenzial von +12,60%. Einige Experten sind jedoch skeptisch angesichts des neutralen Trends in jüngster Zeit.

Laut insgesamt 22 Analysten ist die Aktie ein...