Visa: Kursziel von 240,83 EUR

Einigen Bankanalysten zufolge ist die Aktie von Visa derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 240,83 EUR – eine Steigerung um +12,00% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 21.07.2023 sank der Wert der Visa-Aktie auf dem Finanzmarkt um -0,15%

• Die Guru-Rating-Bewertung bleibt unverändert bei 4,38

• Von insgesamt 37 Analysten empfehlen 31 (83,78%) den Kauf von Visa-Aktien

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie an Wert und schloss gestern mit einem Rückgang von -0,15%. Insgesamt betrug das Ergebnis für diese Woche einen Verlust von -1,94%. Dies hat dazu geführt, dass einige Analysten skeptisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung sind.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Marktwerts haben zahlreiche Bankanalysten jedoch ein positives Urteil über Visa abgegeben. Im Durchschnitt gehen sie davon...