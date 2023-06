Visa: Das Kursziel liegt bei 250,13 EUR - ein Anstieg von +20,52%

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa hat am Finanzmarkt gestern einen Anstieg um +0,80% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es eine Gesamtentwicklung von -0,26%. Es scheint also eine relative Neutralität auf dem Markt zu herrschen.

Allerdings sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel für Visa viel höher ist. Im Durchschnitt haben sie ein mittelfristiges Ziel von 250,13 EUR ausgerufen. Sollten sie damit richtig liegen, würde sich ein großes Investitionspotenzial in Höhe von +20,52% ergeben.

21 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 8 sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Nur wenige Experten halten sich neutral oder empfehlen sogar einen Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,37.

Trotz des kürzlichen neutralen Trends überwiegt eine positive Stimmung unter den...